Il tennista di Murcia si è allenato e dovrebbe arrivare martedì nella Capitale

Carlos Alcaraz parteciperà agli Internazionali d’Italia di Roma. Lo riportano i media spagnoli, secondo cui il tennista murciano, costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid per un problema all’adduttore della gamba destra, ha smaltito l’infortunio muscolare e non sente alcun tipo di dolore. Dopo l’allenamento odierno il numero tre al mondo avrà una giornata di riposo domenica, preludio a una sessione di allenamento intesa prevista per lunedì come prova generale in vista dell’appuntamento romano. Alcaraz dovrebbe sbarcare nella capitale martedì.

