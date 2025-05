Atp Madrid 2025, oggi in campo Musetti: orario e dove vederlo in tv

Ad aprire il programma di oggi, 1 maggio, alle 16 la sfida tra il norvegese Casper Ruud, numero 14 del tabellone, e l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del seeding. In serata, alle 20 Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, contro Jack Draper.

Atp di Madrid 2025: dove vedere i match in tv

Il Masters 1000 di Madrid, come la gran parte dei tornei del circuito, è trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canale 201 e canale 203) mentre gli incontri del torneo Wta vengono trasmessi in diretta anche da Supertennis. Per quanto riguarda lo streaming, i match sono invece visibili su Sky Go e Now e anche (quelli femminili) su Supertennis.

Musetti insegue record di due finali Masters 1000 sul rosso dal 1990

Lorenzo Musetti si unirà da lunedì in Top 10 a Jannik Sinner. Oggi intanto a Madrid, nella semifinale contro il britannico Jack Draper, punta a eguagliare un altro record dell’altoatesino e diventare il secondo italiano con almeno due finali all’attivo nei Masters 1000 dal 1990, quando sono stati introdotti questi tornei in calendario. Già finalista a Montecarlo quest’anno, Musetti potrebbe diventare il primo italiano con almeno due finali giocate nei Masters 1000 sulla terra battuta.

Inoltre, da quando il Mutua Madrid Open si gioca sulla terra battuta, solo Rafa Nadal è riuscito a raggiungere la finale sia a Monte-Carlo che alla Caja Magica nella stessa stagione (2009-11, 2013 e 2017). Complessivamente, dal 1990, soltanto Andrei Medvedev (1994), Marcelo Rios (1999), Gustavo Kuerten (2001), Guillermo Coria (2005) e Roger Federer (2006) hanno raggiunto la finale nei primi due Masters 1000 sul rosso in stagione.