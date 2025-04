I due tennisti azzurri sono gli unici italiani rimasti in tabellone: oggi sono impegnati negli ottavi di finale

Oggi, martedì 30 aprile, l’Italia del tennis si aggrappa a Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, ultimi due azzurri rimasti in corsa all’Atp Madrid 2025. Arnaldi aprirà la giornata di oggi dedicata agli ottavi del tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid mentre Musetti la chiuderà. Ad affrontare i due tennisti italiani saranno rispettivamente Frances Tiafoe e Alex De Minaur.

Arnaldi sfida Tiafoe: orario e precedenti

Matteo Arnaldi, 24enne sanremese numero 44 del ranking Atp e già capace di eliminare Djokovic, inaugurerà gli ottavi contro l’americano Francis Tiafoe. La sfida, in programma alle 13 sull’Arantxa Sanchez Stadium, è la seconda tra i due tennisti: l’altro precedente risale al primo turno di Wimbledon dello scorso anno in cui s’impose lo statunitense per 6-7 (5/7), 2-6, 6-1, 6-3, 6-3.

Musetti contro De Minaur sul centrale

Lorenzo Musetti, fresco di vittoria contro Tsitsipas, chiuderà invece il programma odierno sul campo Manolo Santana: si tratta di una rivincita della recente semifinale di Montecarlo in cui il tennista toscano incrocia nuovamente sul proprio cammino Alex De Minaur, testa di serie numero 6, battuto nel principato col punteggio 1-6, 6-4, 7-6 (7/4). I precedenti vedono ora l’azzurro in vantaggio per 2-1. Il carrarino, attuale numero 11 del ranking, ha perso al primo turno degli Australian Open 2022 per 3-6, 6-3, 6-0, 6-3. Poi ha pareggiato i conti lo scorso anno battendo il collega australiano sull’erba del Queen’s per 1-6, 6-4, 6-2. Ancora incerto l’orario del match che dipenderà infatti da quando terminerà quello precedente, tra la n. 1 del mondo Sabalenka e l’ucraina Kostyuk, programmato sul centrale alle 20.

Atp Madrid 2025, dove vederlo in tv

Il Masters 1000 di Madrid, come la gran parte dei tornei del circuito, è trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canale 201 e canale 203) mentre gli incontri del torneo Wta vengono trasmessi in diretta anche da Supertennis. Per quanto riguarda lo streaming, i match sono invece visibili su Sky Go e Now e anche (quelli femminili) su Supertennix.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata