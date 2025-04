Da recuperare le partite saltate ieri: in campo gli azzurri Berrettini e Musetti

All’Atp Madrid 2025 oggi, martedì 29 aprile, si recupera il programma saltato ieri per il blackout che colpito la Spagna. In campo gli azzurri Berrettini, Musetti e la coppia Bolelli-Vavassori.

Ato Madrid 2025, gli azzurri in campo martedì 28 aprile

Lorenzo Musetti ritroverà il greco Stefanos Tsitsipas, battuto solo due settimane fa a Montecarlo. La partita, valida per i sedicesimi di finale, sarà la terza sul campo centrale: si parte alle 12. Berrettini invece se la vedrà col britannico Draper sul campo 3: anche il suo sarà il terzo match della giornata che inizia a mezzogiorno.

La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori gioca invece sul campo 5 alle 12 contro i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski.

Tutti i singolari maschili in programma martedì 28 aprile a Madrid

Sempre oggi verranno recuperati tutti i match rinviati lunedì, tra cui quello tra Dimitrov-Fearnley (sospesa sul punteggio di 6-4, 5-4) e si giocheranno anche i primi quattro ottavi di finale già definiti: Medvedev-Nakashima, Zverev-Cerundolo, Fritz-Ruud e Mensik-Bublik. Attende di sapere chi sarà il suo avversario agli ottavi un altro azzurro, Matteo Arnaldi, che dopo l’impresa contro Djokovic, ieri si è qualificato battendo il bosniaco Danir Dzumhur col punteggio di 6-3, 6-4.

Tiafoe-Muller ore 12 campo 4



De Minaur-Shapovalov, ore 12 Arantxa Sanchez Stadium

Khachanov-Paul, ore 12 campo 3

Norrie-Gabriel Diallo, secondo match campo 4

Mensik-Bublik, secondo match campo 3

Tsitsipas-Musetti, terzo match sul centrale

Dimitrov-Fearnley, secondo match sul centrale

Draper-Berrettini, terzo match sul campo 3

Zverev-Cerundolo, secondo match sul centrale

Medvedev-Nakashima, Arantxa Sanchez Stadium, non prima delle 19

Fritz-Ruud, ultima sul centrale

Atp Madrid 2025, Berrettini e Musetti in campo: dove vederli in tv

Tutte le partite dell’Atp Madrid 2025 saranno trasmesse in diretta sui canali Sky, Sky Sport Tennis, Sku Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su Now e SkyGo.

I singolari femminili in programma martedì 29 aprile a Madrid

Sono in programma oggi sei singolari femminili a Madrid: tutti match validi per gli ottavi di finale.

Shnaider- Świątek, ore 12 sul centrale per gli ottavi di finale

Keyes-Vekic, Arantxa Sanchez Stadium

Uchijima-Aleksandrova, campo 4

Svitolina-Sakkari, Arantxa Sanchez Stadium

Sabalenka-Stearns, centrale non prima delle 20

Kostyuk-Potapova, Arantxa Sanchez Stadium, non prima delle 21.30

