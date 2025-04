L'azzurra battuta dalla numero 1 al mondo: 7-5, 6-4 il punteggio finale in poco più di un'ora e mezza

La semifinale con Aryna Sabalenka è ancora fatale per Jasmine Paolini. A Stoccarda come a Miami l’epilogo è di nuovo lo stesso, con la n. 1 al mondo che vince in due set e accede in finale: 7-5, 6-4 il punteggio in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Resta una prestazione positiva per l’azzurra, che nel primo set è rimasta aggrappata nei momenti di difficoltà e ha approfittato dei passaggi a vuoto della bielorussa che era avanti 5-2 e ha subito due controbreak consecutivi. L’azzurra ha retto a lungo nel braccio di ferro da fondo, poi nel secondo set non ha sfruttato il vantaggio di 3-0 e ha perso sei degli ultimi sette game giocati. Sabalenka vola così in finale dove affronterà Ostapenko. Per la tennista italiana, invece, è la sesta sconfitta in carriera contro il n. 1 al mondo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata