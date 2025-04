Otto gli azzurri nel tabellone principale: da Berrettini a Musetti, ecco chi li attende

E’ stato effettuato oggi, lunedì 21 aprile, il sorteggio del tabellone del torneo Atp di Madrid 2025 che vedrà al via otto italiani. Il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta in programma alla Caja Magica dal 23 aprile al 4 maggio (montepremi 8,055,385 euro). Il torneo si disputa in contemporanea al Wta 1000 in calendario nella stessa sede.

Cinà wild card, Berrettini in zona Draper

Gli azzurri nel main draw sono otto grazie alla wild card concessa per il tabellone principale a Federico Cinà. Il giovane palermitano, al debutto a Madrid, esordirà contro Coleman Wong, che si allena all’accademia di Rafa Nadal. Sarà il loro primo confronto diretto: il vincitore incontrerà al secondo turno Sebastian Korda, testa di serie numero 12. Flavio Cobolli (36 ATP) giocherà per la seconda volta contro Fabian Marozsan (58 ATP). L’ungherese ha vinto l’unico precedente confronto diretto nel 2022 al Challenger di San Marino. Chi vince sarà il primo avversario di Holger Rune, rientrato questa settimana in Top 10 per la prima volta dallo scorso aprile grazie al titolo a Barcellona. Cobolli ha debuttato l’anno scorso a Madrid. Dopo i successi sui cileni Alejandro Tanilo e Nicolas Jarry, si è fermato al terzo turno contro Karen Khachanov.

Matteo Berrettini è nella zona di tabellone di Jack Draper, che potrebbe incontrare al terzo turno. Testa di serie numero 30, il romano entra in tabellone direttamente al secondo turno, contro Learner Tien o Marcos Giron. Il romano torna a Madrid per la prima volta dal 2021. Allora, alla sua finora unica partecipazione in main draw, è diventato il terzo italiano in finale in un Masters 1000 dopo Fabio Fognini, campione a Monte-Carlo nel 2019, e Jannik Sinner, finalista nel 2021 a Miami. In finale, dopo aver vinto il primo set, ha subito la rimonta di Alexander Zverev che ha conquistato il titolo.

Bellucci e Arnaldi verso Djokovic

Particolarmente densa la presenza di italiani nell’ottavo di Novak Djokovic. Luciano Darderi (46) esordirà contro il francese Quentin Halys (52): fra i due non ci sono precedenti. Il match determinerà l’avversario al secondo turno di Frances Tiafoe, testa di serie numero 166. Darderi torna a Madrid per il secondo anno consecutivo dopo l’eliminazione al secondo turno nel 2024, quando è stato battuto dallo statunitense Taylor Fritz dopo aver sconfitto il francese Gael Monfils. Matteo Arnaldi (44) inizia contro un qualificato: chi vince avrà come premio al secondo turno la sfida cotnro Djokovic. Il sanremese resta legatissimo a Madrid dove nel 2023 ha sorpreso Casper Ruud, allora numero 4 del mondo, e firmato la sua prima vittoria contro un numero 1 del mondo. Il terzo turno raggiunto quell’anno rappresenta il suo miglior risultato nelle due precedenti partecipazioni alla Caja Magica (3-2 il bilancio vittorie-sconfitte).

Anche Mattia Bellucci (66) è in questo spicchio di tabellone. Il 23enne lombardo, che giocherà per la prima volta alla Caja Magica, affronta al primo turno il bosniaco Damir Dzumhur (63) che ha battuto nell’unico precedente confronto diretto al Challenger di Cordenons del 2022, sulla terra battuta. Chi vince se la vedrà al secondo turno contro l’argentino Sebastian Baez: da questo doppio confronto emergerà il potenziale avversario di Djokovic al terzo turno.

Lorenzo Sonego (43) incontrerà per la nona volta complessiva, la sesta nel circuito Atp, il serbo Miomir Kecmanovic (47): 5-3 in favore del torinese il bilancio negli scontri diretti. Sonego l’ha sconfitto nella finale di Antalya del 2019, conquistando così il suo primo titolo Atp, e nelle ultime due sfide nel 2024 a Indian Wells e Halle. In parità (2-2) il bilancio degli scontri diretti sulla terra battuta, tenendo conto anche degli incontri di qualificazione e dei match a livello Challenger. Chi vince affronterà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6. Il torinese ha vinto una sola partita in tre precedenti partecipazioni a Madrid, al primo turno nel 2024 contro Richard Gasquet. Il suo percorso si è interrotto al secondo turno contro Jannik Sinner.

Musetti sulla strada di De Minaur

Lorenzo Musetti, potenziale avversario di De Minaur negli ottavi, debutta direttamente al secondo turno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry o il serbo Hamad Medjedovic. Il carrarino ha partecipato quattro volte in totale, tre in tabellone, al Masters 1000 di Madrid. Il carrarino ha un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte in main draw. In tabellone principale ha superato il match d’esordio solo nel 2022. Entrato in main draw attraverso le qualififcazioni, ha sconfitto Iliya Ivashka e Sebastian Korda prima di cedere contro il tedesco Alexander Zverev.

