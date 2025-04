Il torneo del Grande Slam di Parigi al via il 19 maggio: Sinner guida gli azzurri

E’ stata annunciata l’entry list dell’edizione 2025 del Roland-Garros, che si terrà dal 19 maggio all’8 giugno a Parigi. Dodici gli italiani al momento sicuro di un posto nel tabellone principale agli Open di Francia, in attesa delle wild card e della conclusione delle qualificazioni: nove in singolare maschile, tre in singolare femminile. In singolare maschile ci saranno gli attuali nove Top 10 azzurri: Jannik Sinner (numero 1 ATP), Lorenzo Musetti (11), Matteo Berrettini (33), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (42), Lorenzo Sonego (44), Luciano Darderi (47), Mattia Bellucci (67), Francesco Passaro (98). In singolare femminile guida il trio azzurro la finalista della scorsa edizione Jasmine Paolini (n. 6 WTA). Nell’entry list anche Lucia Bronzetti (58) e Elisabetta Cocciaretto (89).

Restano da assegnare 24 posti con wild card e qualificazioni

Sono ammessi nei due tabelloni i primi 104 giocatori e le prime 104 giocatrici iscritte in base alla classifica di lunedì 15 aprile. Chi è rimasto fuori dal circuito per più di sei mesi, può richiedere il ranking protetto: ovvero iscriversi con una classifica che non corrisponde alla sua attuale, ma alla media del ranking nei tre mesi dopo l’infortunio. Questa protezione consente solo eventualmente l’ingresso nel torneo, il ranking protetto infatti non vale per la determinazione delle teste di serie. Resteranno da assegnare otto wild card e altri 16 posti attraverso le qualificazioni.

Sinner e Alcaraz potrebbero trovarsi in finale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero giocare il Roland Garros da testa di serie numero 1 e numero 2. Potrebbe diventare l’occasione della prima finale Slam fra i due grandi rivali che stanno caratterizzando le ultime stagioni e sembrano destinati a scandire le prossime. Resta molto alte le possibilità che Sinner, salito ufficialmente per la prima volta sulla vetta del ranking ATP il 10 giugno 2024, raggiunga le 52 settimane ininterrotte nel suo primo periodo da numero 1 del mondo, impresa riuscita prima di lui solo a Roger Federer (237), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75), Novak Djokovic (53).

Tra le donne si rinnova il duello Swiatek-Sabalenka

Nel tabellone femminile, la campionessa in carica Iga Swiatek, che cercherà di conquistare per la quinta volta la Coupe Suzanne-Lenglen, il trofeo che spetta alla vincitrice del Roland Garros. A Parigi si rinnoverà il duello con l’attuale numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, che l’anno scorso si è fermata nei quarti di finale.Quattro giocatrici hanno utilizzato il ranking protetto: Petra Kvitova (tornata quest’anno nel circuito dopo aver annunciato il ritiro dall’attività agonistica), Sorana Cirstea, Jodie Burrage (che debutterà in tabellone principale a Parigi) e Yanina Wickmayer.

Roland Garros 2025, dove vederlo in tv

Le qualificazioni del Roland Garros 2025 si disputeranno dal 19 al 23 maggio tabellone principale, dal 25 maggio all’8 giugno si giocano le partite del tabellone principale. L’edizione 2025 dello Slam parigino sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport, in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

