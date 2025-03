L'altoatesino tornerà in campo dopo la squalifica il 5 maggio agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner ha confermato la sua partecipazione all’Open di Amburgo (17-24 maggio 2025), per preparare al meglio il Roland Garros. Il numero 1 del mondo giocherà al Rothenbaum per la prima volta nella sua carriera e la sua partecipazione sarà la ciliegina sulla torta per un gruppo di giocatori già di altissimo livello. Prima di Sinner avevano già confermato la loro partecipazione anche Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Gael Monfils e i tedeschi Jan-Lennard Struff e il duo di star Krawietz-Puetz.

Sinner tornerà dalla sospensione per doping il 5 maggio agli Internazionali d’Italia, a Roma, in programma fino al 18 maggio. Poi l’appuntamento in Germania per ultimare la preparazione all’Open di Francia che scatterà il 25 maggio. Sinner sarà il primo giocatore, dopo Roger Federer nel 2008, a competere ad Amburgo come numero uno al mondo.”Sono emozionato di fare il mio debutto all’Hamburg Open, un torneo intriso di storia nel nostro sport. I tifosi creano sempre un’atmosfera fantastica sullo splendido campo centrale. Non vedo l’ora di giocare al Rothenbaum a maggio e non vedo l’ora di visitare finalmente Amburgo”, ha detto Sinner in merito alla sua partecipazione al torneo.

