Presente in tabellone Zverev che affronterà il francese Muller

Al via oggi l’Atp Monaco di Baviera che porta in dote 500 punti. In tabellone due azzurri presenti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il fresco vincitore del torneo di Bucarest affronterà un qualificato mentre l’italo-argentino è in tabellone contro Jiri Lehecka testa di serie numero 7.

All’Atp Monaco di Baviera Zverev è l’unico top 10

Unico top 10 presente è Aleksander Zverev che invece affronterà il francese Alexandre Muller.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata