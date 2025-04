Il 20enne di Bondoufle ha sconfitto Rublev in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000

Arthur Fils è il primo qualificato ai quarti di finale dell’Atp Montecarlo 2025, Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa. Il francese ha sconfitto in due set, 6-2 6-3, il russo Andrey Rublev, n°9 del mondo (ex n°5) e testa di serie n°7 del tabellone.

L’analisi del match contro Rublev

Il 20enne di Bondoufle, n°15 Atp, ha dominato il match mettendo a segno quattro aces, vincendo l’81% dei punti con la prima di servizio e conquistando cinque break su nove. Sono 58 i punti vinti nel corso della partita, di cui 28 in fase di risposta.

Chi è Arthur Fils

Nato nel 2004 nel piccolo Comune di Bondoufle, non lontano da Parigi, Fils ha iniziato a giocare all’età di cinque anni con suo padre. Grande fan di Roger Federer, il suo sogno è di vincere uno Slam e diventare n°1 del mondo.

Record e vittorie

Sono diversi i record che ha infranto. A 16 anni (come n°1035 del mondo) ha sconfitto l’ex top-20 Bernard Tomic, al debutto nelle qualificazione del Roland Garros. All’età di 18 anni e 11 mesi è diventato il tennista francese più giovane a vincere un titolo dell’Atp Tour. Nel 2023, infatti, ha conquistato il torneo 250 di Lione (come n°112 del mondo) sconfiggendo Francisco Cerundolo. Finora ha già messo in bacheca tre trofei, tra cui i due Atp 500 di Amburgo e Tokyo. Proprio nella finale in Germania ha ottenuto la sua vittoria più grande battendo un top-5 come Alexander Zverev (allora n°4 Atp).

