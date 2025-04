Il match tra i due azzurri è il terzo in programma sul Centrale del principale di Monaco

L’Atp Montecarlo 2025 si tinge d’azzurro. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale al Master 1000 in corso sulla terra rossa, si sfideranno oggi per un posto nei quarti in un inedito derby italiano nel principato di Monaco. Il tennista romano ha battuto a sorpresa nel secondo turno il numero 2 del ranking Alexander Zverev, mentre il bronzo olimpico ha battuto in rimonta Jiri Lehecka.

Atp Montecarlo 2025, Berrettini-Musetti: orario

Il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si disputerà sul Centrale e sarà il terzo incontro in programma della giornata. La sfida seguirà i match tra Draper e Davidovich Fokina e Altmaier e Alcaraz il primo dei quali è in calendario alle 11. Per questo motivo non c’è un orario preciso in cui inizierà la sfida ma, come spiega SkySport che trasmetterà in esclusiva il match, non dovrebbe iniziare prima delle 14.

Berrettini-Musetti, dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Berrettini e Musetti non sarà visibile in chiaro ma si potrà vedere solo su Sky che detiene i diritti del torneo. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente canale 201 e 203. Per gli abbonati c’è la possibilità di vederla anche su Sky GO. La diretta anche su Now Tv.

Berrettini-Musetti, i precedenti

Il match di oggi, primo confronto sulla terra, sarà il terzo ufficiale tra i due tennisti italiani che, nei due precedenti, sono in perfetta parità con una vittoria ciascuno. Musetti ha vinto in finale a Napoli nel 2022 con il punteggio di 7-6 6-2 mentre nell’ultimo, giocato nel 2024 a Stoccarda, Berrettini si impose 6-4 6-0.

