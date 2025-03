Foto da Instagram

Il programma delle partite del secondo turno di oggi: il 17enne azzurro contro il bulgaro Dimitrov

Al Miami Open 2025 in campo oggi, giovedì 20 marzo, due azzurri: Federico Cinà e Lorenzo Musetti. Il 17enne palermitano, che ha superato al primo turno l’argentino Francisco Comesana, se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre il 23enne toscano affronterà il francese Quentin Halys. Sarà possibile vederle in tv su Sky e in streaming su NOW. Il programma inizia alle 16 ora italiana.

Miami Open 2025, programma e orari

Federico Cinà e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per il secondo turno del Miami Open 2025 alle 16 ora italiana. La nuova promessa azzurra affronterò il bulgaro numero 14 del ranking, Grigor Dimitrov, mentre Musetti, numero 15 al mondo, affronta il francese Quentin Halys, 57esimo del ranking mondiale.

Il Miami Open 2025 in tv

Sky Sport Tennis è sempre il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

