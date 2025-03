Il fiorentino battuto dall'argentino Tirante. La lucchese supera la slovacca Sramkova

Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione in programma sul cemento dal 19 al 30 marzo. L’azzurro, 43mo del ranking, è stato battuto in tre set dall’argentino Thiago Agustin Tirante (numero 117mo della classifica Atp) con il punteggio di 6-1 3-6 6-3.

Buona la prima invece per Jasmine Paolini. La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 6 del seeding, ha debuttato direttamente al secondo turno battendo la slovacca Rebecca Sramkova, n.37 WTA, per la prima volta in gara nel tabellone principale in Florida, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

