Il programma degli incontri del primo turno che vedono impegnati Arnaldi, Sonego, Cobolli e Darderi

Al Miami Open 2025, torneo Atp Masters 1000, oggi giovedì 20 marzo saranno quattro gli italiani a scendere in campo nelle partite del primo turno del tabellone maschile. In i match di Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Sarà possibile vederle in tv su Sky e in streaming su NOW. Il programma inizia alle 16 ora italiana. Le partite degli azzurri si giocheranno prevalentemente nella notte italiana.

Il programma

Arnaldi (n.35 del ranking Atp) affronta al primo turno Yibing Wu, oggi numero 421 ma ex n. 54 nel 2023, quando è diventato il primo cinese ad aver vinto un titolo Atp in singolare. Chi vince affronterà Machac (21) al secondo turno. Il match è in programma alle ore

Sonego (38) scende in campo contro l’argentino Mariano Navone (62) che il torinese ha sconfitto al primo turno sull’erba di Wimbledon nel 2024. Il match definisce l’avversario al secondo turno di Taylor Fritz (n.4 del mondo e terza testa di serie). Il torinese ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate dopo il quarto di finale all’Australian Open, il suo miglior risultato negli Slam. Gioca a Miami per la sesta volta in carriera. Non è andato oltre gli ottavi di finale, raggiunti due volte: nel 2021, sconfitto da Stefanos Tsitsipas; e nel 2023, battuto da Francisco Cerundolo (6-5 il suo bilancio nel torneo).

Cobolli (43) inizia contro l’argentino Thiago Agustin Tirante (117), che gioca per la prima volta in un Masters 1000. Cobolli ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti, sempre in tornei Challenger sulla terra battuta: in semifinale a Barletta nel 2021 e nei quarti a Milano nel 2023.

Darderi (61) al primo turno gioca contro lo spagnolo Pedro Martinez (40). Si sono affrontati due volte: Darderi ha vinto sull’erba a Mallorca nel 2024, lo spagnolo quest’anno all’Australian Open anche se per ritiro dell’italo-argentino dopo un set e mezzo. Chi vince incontrerà il polacco Hubert Hurkacz.

Il Miami Open in tv

Sky Sport Tennis è sempre il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

La squadra di telecronisti di Sky Sport conta su Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Fabrizio Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Paolo Aghemo e Gaia Brunelli. Al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Salvatore Caruso, Stefano Pescosolido, Laura Garrone e Marco Crugnola. Angelo Mangiante è l’inviato a Miami.

