Il tennista azzurro si è arreso al francese Fils dopo aver sprecato un match point nel secondo set

Lorenzo Musetti esce di scena al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro il ventenne francese Arthur Fils, che si impone in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6 (4), 6-3 e ottiene la prima vittoria contro un Top 20 in un Masters 1000. Il tennista azzurro si è arreso dopo aver sprecato un match point nel secondo set. Sarà così Fils a incontrare Marcos Giron, n. 48 del mondo, che ha dato continuità alla vittoria su Casper Ruud, la sua prima in carriera contro un top 5, battendo 5-7 6-3 6-3 l’australiano Alexei Popyrin (n. 27 ATP).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata