Avanzano al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells – montepremi pari a 8.963.700 dollari – sia Jasmine Paolini che Lucia Bronzetti. La tennista toscana, numero 6 del ranking, ha battuto 7-6 1-6 6-3 la giovane promessa statunitense Jovic, meritandosi al terzo turno la sfida con la rumena Cristian. Bene anche Bronzetti, che ha superato 6-3 7-5 la polacca Frech e al prossimo turno sfiderà Sabalenka.

Grande risultato di Matteo Arnaldi, che supera il quotato russo Rublev (numero 7 del mondo) e vola al terzo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in corso all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari). Il ligure, numero 35 del ranking Atp, ha avuto la meglio per 6-4 7-5 e affronterà al prossimo turno lo statunitense Nakashima.

Eliminato Djokovic

Eliminazione immediata per Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells, in corso all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari). Il fuoriclasse serbo è stato superato in tre set (6-2 3-6 6-1) dall’olandese Van de Zandschulp, aggiungendosi così all’elenco delle vittime eccellenti di inizio torneo, dove figurano anche il tedesco Zverev e il norvegese Ruud.

