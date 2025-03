Jasmine Paolini e Sara Errani sconfitte nel doppio femminile. Passa Bronzetti

Matteo Arnaldi e Matteo Gigante passano il primo turno agli Atp 1000 di Indian Wells, mentre Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri sono stati eliminati. Arnaldi ha battuto in tre set l’americano Aleksandar Kovacevic (6-3 5-7 6-4), Gigante è invece riuscito a superare l’argentino Sebastian Baez sempre in tre set (3-6 6-1 6-4). Sonego cede al belga Goffin in due set (6-4 7-5), Darderi al francese Hugo Gaston (6-3 6-3) e Zeppieri all’australiano Adam Walton (7-5 6-1). Nel doppio femminile eliminazione per Jasmine Paolini e Sara Errani, battute per 6-4 6-0 dalla coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs.

Lucia Bronzetti supera l’ucraina Anhelina Kalinina in due set. La tennista azzurra si impone per 6-4 7-5. Al prossimo turno se la vedrà con la polacca Magdalena Frech.

