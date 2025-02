La tennista britannica è scoppiata a piangere in campo a causa della presenza dell'uomo tra il pubblico durante il suo ultimo match a Dubai

Emma Raducanu è scoppiata in lacrime nel corso del suo match del secondo turno del Duty Free Tennis Championships’, secondo torneo Wta 1000 in stagione che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a causa della presenza tra il pubblico di uno stalker. Lo rivela in una nota la Wta.

“Lunedì 17 febbraio, Emma Raducanu è stata avvicinata in un luogo pubblico da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo. Lo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita di Emma martedì al Dubai Duty Free Tennis Championships e successivamente espulso. Sarà bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia – spiega la Women’s Tennis Association – La sicurezza delle giocatrici è la nostra massima priorità e i tornei sono indirizzati sulle migliori pratiche di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali. La Wta sta lavorando attivamente con Emma e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario. Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori”.

La giocatrice nel terzo game del primo set contro la ceca Muchova si era avvicinata al giudice di sedia scoppiando a piangere. Allontanato l’individuo, la partita è ripresa con Raducanu che ha anche recuperato da 0-4 nel primo set ma ha comunque finito per cedere a Muchova per 7-6(6) 6-4. Non è la prima volta che Raducanu si trova alle prese con uno stalker: era già accaduto nel 2022 qualche mese dopo il trionfo agli Us Open 2021, con un ragazzo che l’aveva pedinata e si era introdotto nella sua abitazione di Londra.

