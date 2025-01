“Devo dire che la stagione è iniziata nel modo giusto. La vittoria di Jannik ci dà tantissima fiducia. Ancora una volta abbiamo sfiorato la vittoria nel doppio con Simone e Andrea, peccato. Di nuovo Sonego nei quarti di uno slam. Un movimento che continua a crescere”. Così il capitano della squadra maschile italiana della Coppa Davis Filippo Volandri, intercettato dai cronisti in uscita dal Quirinale dove i tennisti sono stati ricevuti da Sergio Mattarella. “Valore di Sinner per il tennis italiano? Soprattutto i più piccoli si appassionano ai grandi campioni e Jannik lo è sicuramente. Questo percorso secondo me è iniziato con la finale di Matteo Berrettini a Wimbledon e poi con il susseguirsi dei grandi risultati dei ragazzi che abbiamo, che non sono solo grandi giocatori ma anche degli esempi da seguire”, ha aggiunto Volandri. “Se Sinner ci sarà alle finali di Coppa Davis a Bologna? Manca talmente tanto che di cose ne dovranno succedere ancora. Facciamo un passo alla volta, ce li teniamo stretti e ce li godiamo”. Sulla stessa lunghezza d’onda la sua omologa femminile Tathiana Garbin, capitana della nazionale che ha vinto la Billie Jean King Cup 2024: “Siamo felicissimi e orgogliosi di essere qui accolti dal nostro presidente. Abbiamo passato tante difficoltà e ostacoli, ma sono felice perché queste ragazze non mollano e hanno dimostrato che attraverso la resilienza, la forza, la determinazione si possono conquistare degli obiettivi davvero molto importanti”. “Questo riconoscimento è il segno del loro grande impegno quotidiano. A volte i risultati arrivano, altre no, ma è un lavoro di squadra che ha funzionato benissimo e speriamo continui così”, conclude Garbin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata