“E’ una emozione grandissima essere qui, l’anno scorso ero in una veste diversa e da questi ragazzi e ragazze ho preso l’ispirazione per tornare e riportare a casa questa bellissima coppa”. Così Matteo Berrettini nel suo discorso al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il riferimento a Jannik Sinner, assente alla cerimonia: “Abbiamo la fortuna di avere una squadra molto lunga, in particolare c’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino….”, ha aggiunto Berrettini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata