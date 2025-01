Il numero 1 al mondo in conferenza stampa dopo il successo agli Australian Open

Dopo il secondo successo consecutivo agli Australian Open, Jannik Sinner torna sulla vicenda Clostebol. “Continuo a giocare così perché ho le idee chiare su cosa è successo. So che se fossi colpevole, non giocherei così”, ha detto Sinner parlando in conferenza stampa a Melbourne. L’unica cosa che ha offuscato gli ultimi 12 mesi di Sinner è stato proprio il caso di doping dopo la decisione dall’Agenzia mondiale antidoping della Wada di ricorrere fino al Tas di Losanna.

