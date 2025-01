A Torino la passione per Jannik Sinner si trasferisce al Teatro. Al “Regio” infatti il popolo del numero 1 al mondo si è trasferito domenica mattina in massa per assistere alla proiezione della finale degli Australian Open contro il tedesco Zverev. A organizzare l’evento i Carota Boys, i tifosi più accesi dell’altoatesino. “Questo tempio della lirica, lo abbiamo fatto diventare un tempio del tennis”, dicono i Carota Boys.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata