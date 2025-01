La bielorussa, numero uno del mondo, ha sconfitto la spagnola con il punteggio di 6-4 6-2

La numero 1 del mondo Aryba Sabalenka è la prima finalista del torneo femminile agli Australian Open 2025, prima prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa, bicampionessa in carica a Melbourne, ha battuto in due set la spagnola Paola Badosa, numero 12 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2.

Sabalenka attende la vincitrice del match Swiatek-Keys

Nella sua terza finale di fila in Australia, la 26enne di Minsk attende la vincente della seconda semifinale tra la polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo e del seeding, e l’americana Madison Keys, numero 14.

Sabalenka: “Altra finale, non avrei mai sognato tutto questo”

“Giocare un’altra finale qui sarà un grande privilegio: darò tutto quello che ho perché mi piace tantissimo giocare davanti a voi. Non avrei mai sognato tutto questo”. Così Aryna Sabalenka, bicampionessa in carica, rivolgendosi al pubblico di Melbourne dopo aver centrato per la terza volta l’ingresso in finale all’Australian Open, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani). Con questo successo Sabalenka è diventata la terza giocatrice negli ultimi dieci anni ad aver vinto almeno 20 match di singolare in uno stesso torneo dello Slam dopo Serena Williams (Us Open e Wimbledon) e Swiatek (Roland Garros).

