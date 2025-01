Sconfitti lo svedese Goransson e l'olandese Verbeek con il punteggio di 2-6 6-3 6-4

Bolelli e Vavassori hanno conquistato un posto nella finale del doppio maschile agli Australian Open 2025. La coppia italiana, testa di serie numero 3 nel tabellone, ha battuto in semifinale lo svedese Andre Goransson e l’olandese Sem Verbeek in tre set con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Dopo un avvio in salita, gli azzurri hanno reagito con determinazione, ribaltando il match e guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto del torneo.

And they’re back in the men’s doubles final at the #AusOpen!

Bolelli/Vavassori come back from a set down to defeat Goransson/Verbeek 6-2 3-6 6-4. What a win for the Italian’s 🇮🇹#AO2025 pic.twitter.com/62WHOdy4NZ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2025