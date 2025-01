Il serbo ha vinto in 4 set 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nell'altro quarto Zverev ha battuto Tommy Paul

Eterno Novak Djokovic. Il campione serbo ha battuto ai quarti di finale degli Australian Open lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 al mondo, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 in tre ore e 35′ di gioco. Djokovic, per la dodicesima volta in semifinale nello Slam ‘aussie‘, si giocherà l’accesso in finale contro il tedesco Alexander Zverev, che nell’altra semifinale si è sbarazzato di Tommy Paul sempre in tre set: 7-6, 7-6, 2-6, 6-1.

Djokovic: “Partita epica, mi godo questa vittoria”

“E’ stata una partita epica, una delle più epiche. Provo grande ammirazione per Carlos, è un ragazzo fantastico e sono certo che lo rivedrò ancora a lungo”. Lo ha detto Novak Djokovic dopo aver battuto Carlos Alcaraz ai quarti di finale degli Australian Open. Il campione serbo ha chiesto il medical time out alla fine del primo set per un problema muscolare. “Cosa ho avuto? Visto che ho vinto non voglio rivelare troppo, però a un certo punto quello che ho preso ha iniziato a funzionare – ha spiegato – Non sapevo nemmeno se avrei continuato se avessi perso il secondo set, poi ho giocato un paio di game eccellenti per chiudere il set e la situazione è migliorata. Carlos ha un po’ esitato da fondo, io ho iniziato a muovermi meglio e a prendere dei rischi. Alla fine non sentivo quasi fastidio, staremo a vedere quando finirà l’effetto dei medicinali ma in questo momento mi godo la vittoria”.

“Zverev in forma, la chiave sarà recuperare”

“La semifinale con Zverev? La chiave è recuperare, è l’unica cosa a cui sto pensando in questo momento. Questo giorno di riposo in più arriva al momento giusto, speriamo sia sufficiente”. Lo ha detto Novak Djokovic dopo la vittoria ottenuta contro Carlos Alcaraz ai quarti di finale degli Australian Open. “Spero di sentirmi alla grande perché lui sta giocando benissimo, però abbiamo un patto tra noi: fino a quando gioco lui mi deve lasciar vincere, soprattutto negli Slam”, ha aggiunto scherzando il tennista serbo. “Adesso mi concentro completamente sul recupero, sarà una sfida difficilissima contro Zverev che è in forma”, ha poi sottolineato Djokovic ai microfoni di Eurosport.

