Musetti vince il derby contro Arnaldi dopo oltre quattro ore. Nardi e Cobolli lasciano il torneo

Non c’è soltanto Jannik Sinner; agli Australian Open 2025 il movimento del tennis italiano si presenta in tutto il suo splendore. Da Matteo Berrettini a Fabio Fognini e Flavio Cobolli, da Matteo Arnaldi a Luciano Darderi, e ancora Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Come dire che l’Italia sogna; e non solo per la presenza del re della classifica Atp, che a Melbourne è pure campione uscente, ma anche con gli altri azzurri.

Australian Open 2025, Musetti vince il derby contro Arnaldi

In attesa del ritorno in campo di Sinner, che dopo aver liquidando il cileno Nicolas Jarry nella notte tra mercoledì e giovedì troverà la giovane wild card australiana Tristan Schoolkate, tra le partite più attese del primo turno c’era sicuramente il derby italiano fra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Per dirimere la questione, i due rivali hanno impiegato quattro ore e sette minuti di lotta: alla fine l’ha spuntata in quattro set Musetti: 7-6(4) 4-6 7-6(5) 6-3 per un derby che non ha tradito le aspettative nemmeno sotto l’aspetto del bel gioco.

Berrettini supera Norrie

Altro esordio di successo per l’Italia è quello di Matteo Berrettini che ha sfoggiato un servizio strepitoso e battuto in quattro set il tennista britannico Cameron Norrie. Ora affronterà, nel secondo turno, Holger Rune, tennista danese, numero 13 nel ranking Atp.

“Una sensazione bellissima – ha commentato il tennista romano – dopo il match – lo stadio era stracolmo. È stata una emozione speciale, anche perché l’ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un po’ complicata. Forse avrei dovuto fare qualcosa in più nel primo set – prosegue il tennista riguardo la vittoria arrivata nel quarto set corredata da un urlo liberatorio nel finale – ma il tennis è questo. Dopo aver perso quel parziale ho utilizzato quella sensazione di delusione per trovare energie positive già a inizio secondo set, l’ho vinto e da quel momento ho giocato sempre meglio”.

E ancora: “Il servizio è sempre stata un’arma importante per il mio gioco. Ho lavorato molto su questo colpo, in particolare sulle rotazioni per cercare di variarlo sempre di più – ha spiegato – Il movimento delle spalle, della gamba destra. Piccole cose che potranno aiutarmi in futuro”.

Sonego batte Wawrinka

Esordio da ricordare a Melbourne pure per Lorenzo Sonego che sfoggia una tenuta atletica e mentale che fa ben sperare dopo un 2024 con più ombre che luci. Il torinese numero 55 del ranking Atp, ha superato in tre set lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 5-7 7-5 7-5. Sonego se la vedrà al secondo turno contro il brasiliano rivelazione Joao Fonseca.

Remember the name: Joao Fonseca 🇧🇷 The 18-year-old’s Grand Slam debut was an unforgettable one as he defeated Rublev for his first Top 10 win.#AusOpen • #AO2025 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2025

La favola di Passaro agli Australian Open 2025

Una vera e propria favola infine per Francesco Passaro, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Fabio Fognini e che ha continuato ad avanzare dopo il ritiro di Grigor Dimitrov per un problema alla gamba. Il tennista perugino ha ottenuto la sua prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam, dopo un’ora di gioco contro il tennista bulgaro, giocando un grande primo set. “Sono felice per la mia prima vittoria in un main draw Slam, anche se mi spiace per Fabio e per Grigor che spero possano riprendersi presto”, ha commentato il 24enne che poi purtroppo si è dovuto arrendere in quattro set al francese Benjamin Bonzi (n. 64 Atp) con il punteggio di 2-6 4-6 6-3 4-6.

Nardi e Cobolli lasciano il torneo

Lasciano invece gli Australian Open 2025 Luca Nardi che, pur essendo partito bene, è stato battuto dal canadese Gabriel Diallo al quinto set, e Flavio Cobolli, superato dall’argentino Tomás Martín Etcheverry, un osso duro contro il quale il tennista romano ha sciupato troppo.

Paolini al secondo turno degli Australian Open 2025

Nel tabellone femminile, è stato un inizio estremamente solido e convincente per Jasmine Paolini che approda al secondo turno del primo Slam della stagione. L’atleta azzurra numero quattro della classifica Wta, ha superato in due set la cinese Sijia Wei, numero 117 della classifica generale, con il punteggio di 6-0 6-4. “Non è sempre facile l’esordio – ha ammesso Paolini – Lei rispondeva benissimo, non ci siamo mai allenate insieme, ma sono sicura che arriverà presto tra le prime cento al mondo. Prima della scorsa stagione non avevo mai vinto un match a Melbourne, forse è cominciato tutto qui, quello che è accaduto lo scorso anno – conclude la tennista azzurra – Sono felicissima di essere di nuovo qui”.

Insomma, l’Italia vola e sogna, a Melbourne dimostra di avere le qualità e il talento ma soprattutto di lavorare a testa bassa, per continuare a rimanere sul tetto del tennis mondiale.

POW-lini 🧨 No. 4 seed @JasminePaolini opened her fortnight with a dominant straight-sets win under the lights.#AusOpen • #AO2025 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata