Exploit del talento brasiliano che elimina il russo numero 10 del mondo e avanza al secondo turno, sfiderà l'azzurro Sonego

Joao Fonseca batte Andrey Rublev e avanza al secondo turno degli Australian Open 2025. Il giovane talento brasiliano, 18 anni, dopo essere passato dalle qualificazioni ha sorpreso il russo numero 10 del mondo battendolo in tre set: 7-6 (7-1), 6-3, 7-6 (7-5) in due ore e 26 minuti di gioco.

Fonseca, attualmente numero 112 del ranking Atp, si è messo in luce alle NextGen Atp Finals vincendo il torneo e diventando così il secondo tennista più giovane di sempre a conquistare il titolo dopo Jannik Sinner. Al secondo turno Fonseca affronterà l’azzurro Lorenzo Sonego, che ha superato in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka.

Fonseca: “Ho già fatto la differenza”

“Mi sono divertito. È la prima volta che giocavo in un stadio così. Ho visto molti brasiliani tifare per me, grazie. Mi sono concentrato sul mio gioco e non mi sono messo pressione addosso. Ho cercato di chiamare anche il mio pubblico affinché mi desse la spinta. Ho giocato e ora c’è il secondo turno”, ha detto Fonseca nell’intervista a caldo post-match. “Il mio segreto? Cerco di metterci tutta l’intensità, ho già fatto la differenza. Quanto vale il mio talento? Un pochino, il talento è il duro lavoro come ha detto Roger (Federer, ndr). Andiamo Brasile”, ha aggiunto il talento verdeoro, che ha già battuto Sonego lo scorso aprile nei sedicesimi di finale del torneo di Bucarest.

