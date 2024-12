Jannik Sinner si è proiettato sul 2025 parlando a margine dei Supertennis Awards a Milano. “Vorrei passare il Natale in famiglia ma non lo so ancora. Il 2025? Il futuro non si sa mai ma mi auguro che viviamo un anno sereno con tanti miglioramenti. Lo auguro a tutti gli altri atleti e soprattutto alle persone che ho intorno a me“.

