Foto FITP

Il tennista azzurro lo scorso anno aveva rifiutato l'invito di partecipare al Festival

Niente Sanremo anche quest’anno per Jannik Sinner. Il tennista azzurro numero 1 al mondo nel ranking Atp e fresco vincitore della seconda Coppa Davis di fila ha detto che come l’anno scorso, se venisse invitato, declinerebbe. “A Sanremo? Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare“, ha detto Sinner dialogando con Piero Chiambretti in occasione dei Supertennis Awards a Milano.

