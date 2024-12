Il presidente della Fedetennis Binaghi: "Felici e orgogliosi. E' la ciliegina sulla torta del 2024"

La Final 8 di Coppa Davis arriva in Italia dal 2025 al 2027. “Siamo entusiasti di essere stati scelti come ospiti e non vediamo l’ora di accogliere le migliori squadre del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i prossimi tre anni”, ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis (Fitp), sottolineando non solo le recenti vittorie della squadra italiana ma anche l’impressionante curriculum della federazione nell’organizzazione di tornei di tennis di livello mondiale. “L’Italia ha gareggiato per la prima volta nella Coppa Davis quasi 100 anni fa ed è orgogliosa di aver sollevato l’iconico trofeo tre volte come campione del mondo. La Fitp si baserà sull’eredità italiana in questa competizione, lavorando a stretto contatto con l’Itf per offrire un evento spettacolare per i fan, nonché per costruire un futuro ancora più grande per la grande risorsa globale del tennis”, ha aggiunto.

Binaghi: “Final 8 in Italia è la ciliegina sulla torta 2024”

“Il 2024 si chiude con la ciliegina sulla torta, con un ultimo (ed ennesimo) riconoscimento al tennis italiano dopo un anno di memorabili e storici trionfi: la Federazione Internazionale ha assegnato alla Fitp l’organizzazione delle prossime Finals di Coppa Davis, per tre anni”, ha detto ancora Binaghi. “La decisione segue l’accordo quadriennale di trasmissione su SuperTennis delle due massime competizioni a squadre per nazioni. Non possiamo che esserne felici e orgogliosi. Tutti gli appassionati italiani, in questo modo, potranno seguire il nostro sport sempre più dal vivo, e gratis in chiaro in TV. Il nostro compito è, infatti, quello di rendere il tennis sempre più popolare e impedire che la visibilità delle imprese dei nostri campioni possa essere in alcun modo limitata”.

The Davis Cup Final 8 is heading to Italy 🇮🇹 The nation has been announced as the host for the next three years ➡️ https://t.co/FK2LwcQ3PG#DavisCup pic.twitter.com/iEwkFN4pt2 — Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2024

