La squadra di Volandri scenderà in campo alle 17 a Malaga, in Spagna

Gli azzurri del tennis sono chiamati a vincere contro l’Argentina in Coppa Davis dopo il trionfo delle donne, salite sul tetto del mondo grazie alla finale della Billie Jean King Cup conquistata contro la Slovacchia. La squadra guidata da Filippo Volandri scenderà in campo alle 17 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna, per i quarti di finale. Nei singolari probabilmente verranno impiegati Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore delle Atp Finals, e Lorenzo Musetti. Per il doppio possibile lo schieramento di Matteo Berrettini accompagnato dal fuoriclasse altoatesino. Dall’altra parte della rete ci saranno Sebastian Baez, 23enne numero 27 della classifica Atp, e Francisco Cerundolo, 26 anni, al 30° gradino del ranking mondiale. A disposizione anche Tomas Martin Etcheverry, 25 anni, numero 39 Atp.

From to Turin to Malaga 🇮🇹✈️🇪🇸 Nitto ATP Finalists Jannik Sinner & Taylor Fritz take to the #DavisCup courts today! ✨ pic.twitter.com/YGCi4Ym7ki — Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2024

