25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi”

“Penso che sia una ferita profonda, c’è una responsabilità del Governo che non ha garantito una corretta gestione dell’ordine pubblico”. Così la deputata dem Lia Quartapelle dopo l’allontanamento della Brigata Ebraica dal corteo del 25 Aprile a Milano. “Nella città medaglia d’oro alla Resisistenza, non possono sfilare in sicurezza le persone che portano i simboli ebraici, la Stella di David 81 anni dopo la Liberazione. È gravissimo che il Governo non abbia predisposto un vero dispositivo per permettere la sfilata in sicurezza. Ne chiederemo conto al ministro Piantedosi”.