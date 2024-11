Nel secondo singolare la numero 1 azzurra Jasmine Paolini affronterà la slovacca Rebecca Sramkova

Italia in vantaggio per 1-0 sulla Slovacchia nella finale della BJK Cup di tennis. Nel primo singolare, l’azzurra Lucia Bronzetti, numero 78 del Mondo, ha sconfitto la slovacca Viktoria Hruncakova, numero 238, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

Nel secondo singolare la numero 1 azzurra Jasmine Paolini affronterà la slovacca Rebecca Sramkova, numero 43 al mondo.

