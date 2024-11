L'azzurro battuto dal tedesco Altmaier

Luciano Darderi fuori al primo turno del ‘Belgrade Open’, torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento indoor di Belgrado. L’azzurro battuto dal tedesco Daniel Altmaier in due set col punteggio di 7-6(1) 6-3. Il tennista italiano si era aggiudicato i due precedenti, l’ultimo dei quali a Perugia la scorsa estate in un Challenger.

Darderi 43esimo nel ranking Atp

Darderi si trova an 43esimo posto della classifica Atp, guidata anche questa settimana da Jannik Sinner. L’altoatesino guida il gruppo di otto italiani tra i primi 100 del mondo, di cui cinque in Top 50. Tra i Top 100 azzurri perdono una posizione Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, scivolati rispettivamente al n.17 e n.35. Stabili invece Flavio Cobolli al n.32 e Matteo Arnaldi al n.38. Guadagna cinque posizioni Fabio Fognini (n. 74) nonostante la sconfitta all’esordio contro Alexander Bublik a Parigi-Bercy nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Fognini è in tabellone a Belgrado questa settimana come Luciano Darderi (n. 43). Lorenzo Sonego, invece, giocherà a Metz con l’obiettivo di chiudere la stagione tra i primi 50 del mondo.

La notizia della settimana è il sorpasso di Alexander Zverev su Carlos Alcaraz. Il tedesco, che a Parigi Bercy ha vinto il secondo Masters 1000 della stagione, è sicuro di arrivare alle Nitto ATP Finals da numero 2 del mondo, e dunque di non poter incontrare Jannik Sinner nello stesso girone. C’è invece il 50% di possibilità che Jannik finisca in un gruppo con Carlos Alcaraz.

Ranking Atp, la top ten della classifica

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 11.330; 2 (+1). Alexander Zverev (GER) 7.715; 3 (-1). Carlos Alcaraz (ESP) 7.210; 4 (+1). Daniil Medvedev 5.230; 5 (-1). Novak Djokovic (SRB) 5.210; 6 (=0). Taylor Fritz (USA) 4.300; 7 (+1). Casper Ruud (NOR) 3.855; 8 (+2). Alex de Minaur (AUS) 3.745; 9 (-2). Andrey Rublev 3.720; 10 (-1). Grigor Dimitrov (BUL) 3.340.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata