Domani toccherà a Berrettini, Arnaldi, Cobolli e Musetti

Esordio amaro per Luciano Darderi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista azzurro (n°43 Atp) è stato sconfitto in due set per 6-3 6-4 dall’olandese Tallon Griekspoor (n°39). Sorridono, invece, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il 37enne di Sanremo (n°79) ha superato il turno di qualificazioni contro il francese Arthur Cazaux 7-6 4-6 6-2 mentre il 29enne di Torino ha vinto contro Roberto Carballés Baena 6-3 7-6. I due scenderanno in campo di nuovo questo pomeriggio per i 32° di finale.

Domani toccherà a Matteo Berrettini (36) contro Alexei Popyrin, Matteo Arnaldi (38) contro Holger Rune, Flavio Cobolli (32) contro Richard Gasquet, Lorenzo Musetti (16) contro Jan-Lennard Struff. Infine ci sarà il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che da testa di serie numero uno deve ancora attendere per conoscere chi sarà il suo avversario ai sedicesimi di finale.

