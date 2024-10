Il tennista azzurro: "Atp Finals obiettivo principale"

E’ stata una stagione lunga, quando arrivi agli ultimi tornei dell’anno può sempre succedere di tutto: qualche giocatore è più fresco, qualcun altro è più stanco. Sono comunque contento di tornare qui anche se questo è un torneo in cui non sono ancora riuscito a giocare il mio tennis migliore”. Lo ha detto Jannik Sinner in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nella conferenza stampa pre-torneo, Sinner ha commentato anche il suo possibile percorso alla Accor Arena, che ospita per l’ultima volta il torneo. Jannik è già chiamato a un esordio tutt’altro che scontato contro Ben Shelton o Felix Auger-Aliassime. “E’ un tabellone decisamente molto duro, soprattutto su questi campi. Chi serve forte qui è difficile da affrontare. Ma guardiamo giorno per giorno. Poi tutto può accadere. Il tabellone qualche volta si può aprire, non sai mai che succederà. Cerco di prepararmi nel modo migliore possibile per il match di primo turno. Sarà comunque difficile sia se dovessi giocare contro Ben sia se dovessi affrontare Felix con cui non ho mai vinto. Spero di riuscire ad alzare il livello rispetto agli ultimi due anni in cui ho giocato qui. Vedremo”. L’azzurro arriva a Bercy proiettandosi sugli ultimi due impegni clou della stagione, le Atp Finals di Torino e la Final 8 di Coppa Davis a Malaga. “Penso che abbiamo fatto ottime scelte lungo tutta la stagione, cercando di arrivare pronti per questi appuntamenti di fine anno. Sono fortunatamente riuscito a giocare pochi tornei e ad arrivare quasi sempre in fondo. Penso di star bene fisicamente e anche mentalmente – ha concluso – Anche se a queste domande le risposte arriveranno solo in campo. Naturalmente l’obiettivo principale, già da inizio anno, per me è essere a Torino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata