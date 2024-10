L'azzurro numero 42 al mondo ha perso contro lo svizzero Dominic Stricker, numero 317 del ranking

Matteo Berrettini esce di scena al secondo turno del ‘BNP Paribas Nordic Open’, Atp 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della ‘Kungliga Tennishallen’ di Stoccolma, in Svezia. Il tennista romano, numero 42 al mondo, ha perso contro lo svizzero Dominic Stricker, numero 317 del ranking, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-4 in un’ora e 49′ di gioco.

