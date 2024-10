La tennista azzurra era la testa di serie numero uno. Al secondo turno avrebbe potuto affrontare l'amica e compagna di doppio Sara Errani

Jasmine Paolini si è cancellata dal Ningbo Open, Wta 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 28enne tennista italiana, numero sei del mondo e prima testa di serie, di fatto già sicura di un posto tra le otto protagoniste delle Finals di novembre a Riyadh (manca solo l’ufficialità da parte della Wta), si è ritirata dal torneo per un infortunio al piede sinistro. Forfait anche della testa di serie numero tre, Emma Navarro, per un malessere non meglio specificato. Paolini al secondo turno avrebbe potuto affrontare l’amica e compagna di doppio Sara Errani (con cui giocherà in Arabia Saudita).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata