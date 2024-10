L'americano è stato sconfitto con il punteggio di 6-4, 7-6. Avanza anche Alcaraz

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp 1000 della stagione. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato in due set l’americano Ben Shelton, 14esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (1). Al prossimo turno l’altoatesino sfiderà il russo Daniil Medvedev. Il numero cinque del ranking ha sconfitto il tennista greco per 7-6 (3), 6-3.

Sinner: “Partita difficilissima e contento di come l’ho chiusa”

“Partita difficilissima, lui ha servito molto bene. All’inizio metteva in campo solo prime palle: ho cercato di restare tranquillo ed aspettare che servisse qualche seconda”. Sono le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria sullo statunitense a Shanghai. “Però voglio concentrarmi sul lato positivo della partita, su come l’ho finita, colpendo con più aggressività e giocando un ottimo tie-break. Questo mi mette in fiducia e mi dà confidenza in vista del prossimo match”, ha spiegato l’azzurro. “E’ stata dura, lui nel secondo set ha avuto diverse occasioni ma io sono riuscito a salvarmi e questo mentalmente mi ha aiutato”. Sinner ha raggiunto i quarti in 14 tornei quest’anno: “L’obiettivo? Beh, io cerco sempre di finire nel migliore dei modi possibili. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, nonostante tutto quello che è successo (il riferimento è alla questione della positività). Cosa ho fatto qui nei giorni di pioggia? Sono andato al cinema e siamo usciti un po’, ma ero molto stanco ed ho cercato soprattutto di recuperare”, ha aggiunto.

Atp Shanghai, Medvedev batte Tsitsipas e sfiderà Sinner: avanza Alcaraz

Ora sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. Il russo, numero 5 del ranking e del tabellone, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 al mondo e decima testa di serie, in due set con il punteggio di punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 50 minuti. Avanza anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 3 del tabellone, ha sconfitto il francese Gael Monfils, numero 46 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 28 minuti.

