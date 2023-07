Tra le persone coinvolte ci sono anche i medici che hanno rilasciato le false attestazioni per ottenere il green pass

Chiusura delle indagini per Madame, Camila Giorgi e altre 23 persone per l’inchiesta della procura di Vicenza in merito alle false vaccinazioni contro il Covid per ottenere il green pass. Tra le persone coinvolte i medici che hanno rilasciato, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, le false attestazioni di avvenuta vaccinazione che, però, non era mai avvenuta.

Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di falso ideologico in atto pubblico, peculato, corruzione. Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare delle memorie difensive.

