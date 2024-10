L'azzurro numero 1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4. Nel prossimo turno affronterà l’argentino Etcheverry

Esordio vincente per Jannik Sinner nel secondo turno del Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 di Shanghai (duro, montepremi $8,995,555). Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, reduce dalla finale dell’Atp 500 di Pechino persa contro Carlos Alcaraz, ha battuto agevolmente il giapponese Taro Daniel, numero 93 Atp, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Con il successo odierno, Sinner diventa il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 250 vittorie in carriera nel circuito Atp. Diventano 60 i successi in stagione, 40 sul duro, per il campione altoatesino. Sinner partecipa a Shanghai per la seconda volta, l’anno scorso ha raggiunto gli ottavi fermato da Ben Shelton. Possibile la rivincita contro l’americano negli ottavi. Poi in linea teorica l’azzurro è avviato verso un quarto con il russo Daniil Medvedev, prossimo avversario di Matteo Arnaldi, e una semifinale contro Alcaraz per quello che sarebbe un altro capitolo della loro rivalità.

Sinner: “Contento della prestazione, ma posso ancora migliorare”

“Sono contento della prestazione. Mi sono subito trovato bene, è una situazione simile alla scorsa stagione. Mi sento in una buona forma e ora ovviamente cercherò di migliorare. Oggi mi sono sentito benissimo e vediamo domani”. Così Jannil Sinner dopo la vittoria all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai in Cina. Sul suo nuovo team, l’azzurro ha detto: “Ci vuole un po’ di tempo per conoscersi meglio, ma con loro mi sento già molto a mio agio. Stiamo provando a cambiare qualche cosa per rendermi un giocatore migliore. C’è ancora tanto da fare soprattutto fuori dal campo, ma che non vedo l’ora”.

Esordio ok per Alcaraz

Esordio agevole per Carlos Alcaraz al Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 di Shanghai (duro, montepremi $8,995,555). Lo spagnolo, numero 2 Atp ma numero 3 del seeding, fresco di successo nell’Atp 500 di Pechino in finale su Jannik Sinner, ha battuto in due set il cinese Juncheng Shang, numero 51 Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in 1 ora e 17 minuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata