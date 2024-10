Il 23enne sanremese ha sconfitto Zachary Svajda. L'altro azzurro, invece, si è dovuto arrendere a Tommy Paul

Buona la prima per Matteo Arnaldi nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium. Il 23enne sanremese, n.36 del ranking e 29esima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, si è imposto in rimonta per 6-7(2) 6-2 6-4 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, sullo statunitense Zachary Svajda, n.131 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Matteo ha recuperato un set e un break di svantaggio vincendo dodici degli ultimi diciassette giochi. Arnaldi troverà al terzo turno il vincitore della sfida tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.88 Atp, e il russo Daniil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding, che con il 24enne di Marechal Candido Rondon ha vinto in cinque set l’unico precedente, disputato al primo turno del Roland Garros (terra) dello scorso anno.

Secondo turno fatale per Fabio Fognini. Il 37enne di Arma di Taggia, n.81 Atp, dopo essersi aggiudicato il derby tricolore di primo turno contro Luciano Darderi (n.42 della classifica), ha ceduto 6-1 6-3 contro lo statunitense Tommy Paul, n.13 del ranking e 11 del seeding. Il bilancio dei confronti diretti tra i due era in parità (1-1) con il successo del ligure al secondo turno del Masters 1000 sul cemento di Montreal e il 27enne di Voorhees (New Jersey) a segno quest’anno al secondo turno sulla terra del Roland Garros.

Solid day at the office 💼@TommyPaul1 moves through to Round 3 in Shanghai, d. Fognini 6-1 6-3.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/IpnpG7jZJk — ATP Tour (@atptour) October 4, 2024

