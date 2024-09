Il numero uno al mondo vince 6-2 7-6

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro ha battuto in due set, in un’ora e 43 minuti di gioco, il ceco Jiri Lehecka, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (6). Nel tie-break del secondo set Sinner ha salvato due set-point recuperando uno svantaggio da 6-4 a 8-6 con quattro punti di fila nel momento clou del match. In semifinale il numero uno del ranking mondiale affronterà il vincente tra il russo Andrey Rublev e il cinese Yunchaokete Bu.

Sinner: “Penso di poter migliorare ancora”

“Ho avuto delle occasioni per chiudere prima il secondo set che non sono riuscito a sfruttare. Jiri è un avversario difficile, ha avuto un paio di palle break sul 5-5, ma ho servito bene fortunatamente. Nel tie-break può succedere di tutto, ho risposto bene sul 4-6 e sul 5-6. Penso di poter migliorare ancora. Spero di potermi sentire meglio in campo domani”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria contro Jiri Lehecka ai quarti dell’Atp 500 di Pechino

