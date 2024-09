7-6 (4), 6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco

Nulla da fare per Lorenzo Musetti nella finale del Atp 250 di Chengdu. Il toscano, testa di serie n.1 del tabellone, ha perso contro il mancino cinese, idolo di casa, Juncheng ‘Jerry’ Schang (n.55 Atp), che si è imposto per 7-6 (4), 6-1 in 1 ora e 39 minuti al secondo match point. Per Musetti prosegue la maledizione delle finali in questo 2024. L’azzurro è infatti ancora a digiuno di titoli dal 2022 sul circuito Atp, in una stagione sin qui comunque ricca di soddisfazioni cui manca solo l’acuto di un alloro per poter esser definita quella del definitivo salto di qualità. Per il 19enne Schang, invece, arriva la soddisfazione del primo titolo in carriera ottenuto tra l’altro davanti ai proprio tifosi. Schang diventa anche il secondo cinese nella storia ad aggiudicarsi un titolo a livello Atp.

