Lorenzo Musetti si qualifica per la finale dell’Atp 250 di Chengdu, nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. In semifinale l’azzurro, numero uno del seeding, ha battuto il russo Alibek Kachmazov, n.252 del ranking (promosso dalle qualificazioni), con il punteggio di 6-4, 6-2.

Il tennista carrarese centra così la sua terza finale stagionale sul circuito Atp dopo quelle colte la scorsa estate al Queen’s e a Umago. “Ho cominciato a giocare più solido e lui ha iniziato a sbagliare di più mentre in avvio è stato molto aggressivo – ha dichiarato a fine match Musetti – Oggi ho fatto una delle mie migliori performance al servizio e sono contento perché è un colpo su cui ho lavorato tanto. Domani sarà un grande match”. In finale il 22enne affronterà l’idolo di casa il cinese Juncheng Shang, numero 55 del mondo, che nell’altra semifinale ha battuto in due set il tedesco Yannick Hanfmann, numero 82, per 6-4, 6-4.

Cruising into the final 🛞@Lorenzo1Musetti confidently takes down Kachmazov 6-4 6-2 to reach his 5th ATP Tour final!@ChengduOpen | #ChengduOpen pic.twitter.com/5KY1PBSNyC — ATP Tour (@atptour) September 23, 2024

