Il serbo si arrende all'australiano Popyrin in 4 set e chiude il 2024 senza vincere uno Slam

Grande sorpresa a New York. Novak Djokovic è stato eliminato dagli Us Open già al terzo turno. Il serbo, numero 2 del mondo, si è arreso in quattro set all’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del seeding. Questi i parziali: 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Djokovic rimanda così l’appuntamento al trionfo numero 25 in uno Slam, unico a raggiungere un simile traguardo. Il 2024 diventa così il primo anno, dal 2002, a non vedere nemmeno un torneo dello Slam conquistato da uno dei cosiddetti ‘big 3’, Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

Musetti ko, Nakashima avanza in quattro set

Si ferma al terzo turno l’avventura di Lorenzo Musetti agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione di tennis, in corso a New York. L’azzurro, bronzo alle Olimpiadi di Parigi, si è arreso in quattro set allo statunitense Brandon Nakashima dopo tre ore e un quarto di gioco. Questi i parziali: 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (4)

