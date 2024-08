Lo spagnolo sconfitto in tre set. Sfuma l'opportunità di conquistare tre Major nella stessa stagione

La serie di 15 partite da imbattuto di Carlos Alcaraz nei tornei del Grande Slam si è conclusa agli Us Open con una sconfitta a sorpresa contro Botic van de Zandschulp, numero 74 del ranking, al secondo turno. L’olandese si è imposto a Flushing Meadows sullo spagnolo, numero 3 del mondo, in tre set: 6-1, 7-5, 6-4. Sfuma così per Alcaraz l’opportunità di conquistare tre Major nella stessa stagione, dopo la vittoria a Wimbledon e al Roland Garros.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata