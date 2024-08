Il carrarese ha sconfitto Kecmanovic al quinto set. Oggi in campo Jannik Sinner

Spirito da guerriero e tanta sofferenza. Annullando due match point, Lorenzo Musetti batte Miomir Kecmanovic e accede al terzo turno degli Us Open 2024. Punteggio finale di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5 in 3 ore e 50 minuti di gioco per l’azzurro, che già nel primo turno aveva faticato contro Opelka. Ora il carrarese dovrà affrontare lo statunitense Brandon Nakashima, numero 50 del ranking. L’americano ha surclassato Rune nel primo turno, prima di superare Cazaux nel secondo match. Intanto Musetti può godersi la personale rivincita sul serbo, che lo aveva sconfitto in Coppa Davis l’anno scorso.

Berrettini a lezione da Fritz: l’americano si impone per 3 set a 0

È una pratica veloce: 6-3 7-6 (7-1) 6-1 in poco più di due ore di gioco. Matteo Berrettini, molto lontano dalla forma di appena un mese fa, ha perso malamente dal padrone di casa Taylor Fritz. L’avventura del tennista romano agli Us Open termina dunque al secondo turno. Un’autentica prova di forza da parte di Fritz, che ha dominato nei propri turni di battuta (90% di punti con la prima e 0 palle break concesse) e che ha avuto quasi sempre il controllo degli scambi. Berrettini è rimasto in partita soltanto nel secondo set, poi vinto dall’americano con un netto 7-1.

Sinner e altri sei azzurri in campo oggi

Giovedì colorato di azzurro agli Us Open. Saranno sette i tennisti italiani oggi in scena a Flushing Meadows, compreso il n. 1 al mondo Jannik Sinner, che alle 18 aprirà il programma sull’Arthur Ashe contro Alex Michelsen. Tra gli uomini toccherà anche a Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci (entrambi in scena alle 17) e Flavio Cobolli, rispettivamente contro Safiulin, O’Connel e Bergs. In campo femminile spazio a Jasmine Paolini che, dopo la rimonta contro Andreescu, affronterà l’ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro la russa Pavlyuchenkova, mentre Sara Errani giocherà contro l’americana Dolehide.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata