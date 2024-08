Il completo è stato fatto su misura da Nike e dalla designer Yoon Ahn

Al primo turno dello Us Open, ultimo slam della stagione, la giapponese Naomi Osaka, numero 88 del ranking, si è presentata con un outfit sorprendente: un gigantesco fiocco verde stile “Goth Lolita” verde dietro la schiena con tanto di fronzoli e la divisa da gioco con un altro fiocco, di colore bianco. Il completo è stato fatto su misura da Nike e dalla designer Yoon Ahn.

“L’ispirazione che ha alimentato il mio look, e questo potrebbe essere un termine giapponese, è sentirmi una ‘ragazza magica’ in campo”, ha dichiarato Osaka nell’annunciare il suo nuovo completo Nike.

“Entro in campo e mi diverto molto a giocare, quindi desiderare che tutti coloro che vedono l’outfit si colleghino a quella sensazione è una motivazione davvero grande per me”, ha poi aggiunto la tennista nipponica. La collezione Nike Women by Yoon è in commercio da ieri. Osaka ha vinto in due set contro la tennista lettone Jelena Ostapenko.

