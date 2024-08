Il campione ha mandato un videomessaggio al fotografo che ha rivelato di essere stato colpito da una malattia incurabile

Toccante messaggio di Jannik Sinner, numero 1 nel ranking Atp di tennis, per il fotografo 82enne Oliviero Toscani, che ha rivelato di essere stato colpito da una amiloidosi incurabile in un’intervista al Corriere della Sera. “È un onore far parte delle tue giornate“, afferma Sinner in un videomessaggio, dopo che Toscani aveva rivelato che il campione azzurro gli dava sollievo in questi giorni così difficili. “Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no”, aveva dichiarato Toscani. Sinner, dagli Stati Uniti dove sta disputando gli Us Open, ha ringraziato per la stima e ha espresso a Toscani vicinanza in questo momento delicato, non senza rimarcare la sua fede milanista: “Ho sentito che sei interista – conclude Sinner mandando un abbraccio a Toscani -, non sono tanto d’accordo con te, ma magari un giorno guarderemo un derby insieme“.

